Kaynak: İHA

Özellikle kol ve bacakların dış yüzeylerinde noktasal kabarıklıklar ve hafif kızarıklıklarla beliren keratozis pilaris, pek çok kadında görülen yaygın bir cilt yapısı olarak öne çıkıyor. Medicana International İzmir Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, durumun genellikle bir sağlık sorunu teşkil etmediğini ve normal bir deri varyasyonu olarak kabul edildiğini ifade etti.

GÜNEŞ MARUZİYETİ VE CİLT KURULUĞU TETİKLİYOR

Keratozis pilarisin kesin nedeninin henüz tam olarak bilinmediğini aktaran Uzm. Dr. Cüneyt Soyal; alerjik bünyeli, cilt kuruluğu yaşayan, beslenme bozukluğu olan, atopik egzama veya şeker hastalığı bulunan kişiler ile yoğun güneş ışığına maruz kalanlarda bu durumun daha sık görüldüğünü belirtti. Sorunun genellikle çocukluk çağında başladığını ve ergenlik döneminde en belirgin seviyeye ulaştığını dile getiren Soyal, yaş ilerledikçe şiddetinin azalabileceğini ancak yaz aylarında güneş etkisiyle belirginleşebileceğini kaydetti.

EVDE YAPILAN KONTROLSÜZ UYGULAMALAR CİLDE ZARAR VERİYOR

Evde uygulanan rastgele peeling ve sert bakım yöntemlerinin cilt bariyerini tahrip edebileceği uyarısında bulunan Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, şu ifadeleri kullandı:

"Her bireyin cilt yapısı ve rahatsızlığın şiddeti farklıdır. Marketten rastgele alınan bir ürünü kullanmak yerine hangi uygulamanın hangi sıklıkta yapılacağının bir dermatoloji uzmanı tarafından belirlenmesi gerekir. Peeling ürünleri görünümü hafifletebilir ancak tabloyu tamamen ortadan kaldırmaz. Yalnızca harici uygulamalar da yeterli değildir; eşlik eden hastalıkların tedavisi düzenlenmeli ve beslenme bozuklukları düzeltilmelidir."

EPİLASYON VE LAZERİN DOĞRUDAN BİR ETKİSİ BULUNMUYOR

Kamuoyundaki yaygın yanlış inanışlara da değinen Uzm. Dr. Soyal, çilek bacak görünümünün tıraş, ağda veya kıl kökleriyle doğrudan bir ilişkisi bulunmadığını söyledi. Kıl yapısıyla bağlantılı bir durum olmadığı için lazer epilasyon işlemlerinin de keratozis pilaris üzerinde doğrudan bir tedavi edici etkisinin olmadığını vurguladı.

TEDAVİDE SÜREKLİLİK VE DÜZENLİ NEMLENDİRME ŞART

Keratozis pilaris için klinik ortamda radikal ve tek seanslık çözümler yerine evde sürdürülecek uzun vadeli bakım protokollerinin tercih edildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Düzenli uygulamalarla bir iki ay içerisinde görünümde iyileşme sağlanabilir. Ancak elde edilen iyilik halinin korunabilmesi için kişiye uygun devam ürünlerinin ve bakım uygulamalarının sürdürülmesi gerekir. Düzenli nemlendirici kullanımı, güneşten etkin şekilde korunma ve dengeli beslenme bakımı tamamlayan en önemli unsurlardır."