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Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun, eski sevgilisi iş insanı Emircan Şahin tarafından darbedildiği iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. 2024 yılında yaşanan olayın ardından hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından yargılanan Şahin hakkında mahkeme kararını verdi. Beş yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Şahin'e basit yaralama suçundan 5 bin 600 TL adli para cezası verildi.

TELEFONUNA GELEN MESAJ TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, yaklaşık dört ay ilişki yaşayan Derin Talu ile Emircan Şahin arasında 2024 yılında yaşanan tartışma yargıya taşındı. İddiaya göre, Şahin'in evine giden Talu, sevgilisinin telefonuna gelen bir mesajı gördü. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışma sırasında Şahin'in Talu'ya hakaret ettiği ve "Beni aldatırsan seni öldürürüm" diyerek tehditte bulunduğu öne sürüldü.

DARP RAPORU ALIP ŞİKÂYETÇİ OLDU

Yaşanan olayın ardından sabah saatlerinde hastaneye başvuran Derin Talu, darp raporu aldı. Eski sevgilisinden şikâyetçi olan Talu, hastaneden aldığı raporu da dava dosyasına delil olarak sundu.

Şikâyet üzerine Emircan Şahin hakkında basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MAHKEMEDEN 5 BİN 600 TL PARA CEZASI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Derin Talu, Emircan Şahin ve tarafların avukatları katıldı. Savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Şahin'in basit yaralama suçunu işlediğine hükmederek 5 bin 600 TL adli para cezası verdi.

Emircan Şahin, hakkında yöneltilen hakaret ve tehdit suçlamalarından ise beraat etti.