Cemiyet ve Sosyete dünyasının stil sahibi isimlerinden Derin Mermerci, Hermès Birkin çantayı koleksiyonuna ekledi.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLEN ÇANTA HER MÜŞTERİYE SUNULMUYOR

Özel sipariş sistemiyle satışa sunulan ve her müşteriye sunulmayan model için aylarca beklediği konuşulan Mermerci’nin, yaklaşık 1 milyon liralık bir ödeme yaptığı tahmin ediliyor.

Adını İngiliz sanatçı ve stil ikonu Jane Birkin’den alan Birkin modeli; el işçiliği, nadir deri seçenekleri ve sınırlı üretim politikasıyla lüks segmentte ayrı bir konumda bulunuyor. Moda çevrelerinde yalnızca bir aksesuar değil, aynı zamanda güçlü bir yatırım aracı olarak da değerlendirilen çanta; küresel ölçekte yüksek talep görmeye devam ediyor.

MERMERCİ’NİN TERCİH ETTİĞİ MODEL ÜST SEGMENT KATEGORİSİNDE

Hermès Birkin modellerinin fiyatları kullanılan materyal, üretim adedi ve tasarım detaylarına göre değişirken, Türkiye’de 500 bin lira ile 3 milyon lira aralığında alıcı bulduğu belirtiliyor. Mermerci’nin tercih ettiği model ise, üst segment kategoride konumlanıyor.

Birkin, yalnızca bir çanta değil; erişilebilirliği sınırlı, talebi yüksek ve prestiji küresel ölçekte kabul görmüş bir moda objesi olarak öne çıkıyor.

DERİN MERMERCİ KİMDİR?

Sosyete ve Cemiyet hayatının bilinene isimlerinden Derin Mermerci; 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Saint Joseph Lisesi'nde okudu. Amerika'daki Bryant College'da pazarlama eğitimi gördü ardından Paris'te Design Marketing alanında eğitim aldı. Moda haftalarını uzun yıllardır yakından izleyen Mermerci, özenli ve feminen tarzıyla 2000'li yılların başından bu yana stil sahibi kadınlar arasında gösteriliyor.