"Dövme yaptıran bir daha duramaz" deyişini adeta ete kemiğe büründüren Derin Mermerci, cemiyet hayatındaki zarafeti ve yardımseverliğinin yanı sıra bu tutkusuyla da adından söz ettiriyor.

Vücudundaki sanatsal dokunuşları artırmaya devam eden Mermerci, bu kez dövmecisini Vaniköy’deki yalısında ağırlayarak koleksiyonuna bir yenisini ekledi.

HACİMLİ BİR TASARIM

Daha önce sağ kolunu bilekten omuza kadar saran, sol kolunun ise iç kısmını kaplayan iddialı motifleriyle dikkat çeken ünlü isim, bu kez sağ koltuk altına oldukça gösterişli ve hacimli bir tasarım yaptırdı.

Mermerci, usta dövmeciyi evinde konuk etmişken sadece yeni bir çizimle yetinmedi; zamanın etkisiyle canlılığını yitiren omzundaki dövmesini de tazeletti. Mürekkebini yenileterek eski dövmesine adeta hayat öpücüğü veren Derin Mermerci’nin bu tutkusu, vücuduna daha pek çok hikaye işleteceğinin sinyallerini veriyor.