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Kaynak: DHA

Gürsel Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, dairede bulunan derin dondurucudan çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.

Daireden yükselen alevleri görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Evde bulunan kadın kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın, çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, daire kullanılamaz hale geldi.

Dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları dronla havadan görüntülendi.