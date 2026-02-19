Japonya'nın Izu-Ogasawara Çukuru'nda, okyanusun karanlık derinliklerinde gizlenen bir yaratık, bilim ve halkın kesişim noktasında yeni bir sayfa açtı. 2024 yılında keşfedilen bu nadir chiton türü, internet üzerinden düzenlenen isim yarışmasıyla "Ferreiraella populi" adını alarak resmiyet kazandı. Binlerce öneri arasından seçilen bu isim, derin deniz ekosistemlerinin korunmasına dikkat çekerek, bilimsel süreçleri hızlandırdı ve kamuoyunun ilgisini çekti.

HALKIN KATILIMIYLA DOĞAN BİR İSİM

Bilim insanları, nadir görülen bu derin deniz canlısını isimlendirme sürecini alışılmadık bir yöntemle halka açtı. Senckenberg Ocean Species Alliance ve Pensoft Publishers işbirliğiyle başlatılan yarışma, bir hafta içinde 8 binden fazla öneri topladı. Kazanan isim "Ferreiraella populi" olurken, Latince "populi" kelimesi "halkın" anlamına geliyor. İlginçtir ki, bu ismi bağımsız olarak 11 kişi önermiş. Yarışma, ünlü YouTuber Ze Frank'in "True Facts" videosuyla tetiklendi. Videoda yaratığın garip özelliklerini komik bir dille anlatan Frank, izleyicileri coşturdu ve katılımı patlattı.

Keşif, 5 bin 500 metre derinlikteki bir woodfall habitatında, yani batık odun parçaları üzerinde gerçekleşti. Bu türler, sadece derin denizlere düşen ağaç kütüklerinde yaşıyor ve odunla besleniyor. Ferreiraella cinsine ait yeni tür, demir kaplı radulası sayesinde sert odunları kazıyabiliyor. Manyetit minerali içeren bu dişli dil, doğadaki en sert biyolojik malzemelerden biri olarak biliniyor.

UZAYLI GÖRÜNÜMÜYLE ŞAŞIRTAN ÖZELLİKLER

Yaratığın görünümü, adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi. Sekiz zırhlı plaka, tüylü kenarlar, siyah noktalar ve en çarpıcısı, kuyruğunun yanında yaşayan beyaz solucan demetleri. Bu solucanlar, chiton'un dışkısını yiyerek besin döngüsünü tamamlıyor ve yaratığa mini bir ekosistem katıyor. Bilim insanları, bu simbiyotik ilişkinin derin deniz habitatlarının karmaşıklığını gösterdiğini vurguluyor.

SOSA'dan Julia Sigwart, keşiften resmi isimlendirmeye geçişin sadece iki yıl sürmesinin nadir bir hız olduğunu belirtiyor. Biodiversity Data Journal'da yayımlanan makale, bu süreci detaylandırıyor. Derin deniz woodfall alanları, hâlâ büyük ölçüde bilinmeyen topluluklara ev sahipliği yapıyor ve iklim değişikliğiyle tehdit altında.

Japonya açıklarındaki Izu-Ogasawara Çukuru gibi bölgeler, nadir türlerin barınağı olarak ön plana çıkıyor.

"Halkın chitonu" olarak anılan bu yaratık, internetin gücüyle bilim tarihine geçen ender örneklerden biri haline geldi.