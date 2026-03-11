Dışişleri Bakanlığı’nın bugün sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı kutlama mesajı;

“Bugün Osmanlı Devleti Hariciye Nezareti’nin kuruluşunun 190. yıldönümü. Sultan II. Mahmut’un fermanıyla Reis-ül Küttaplık müessesesinin yerini almak üzere Hariciye Nezaretimiz 11 Mart 1836 tarihinde kurulmuştur.

Asırlara uzanan köklü hariciye mirasımızı rehber edinerek; ülkemizin hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmayı, barış, istikrar ve çözüm odaklı diplomasiyi ileri taşımayı azimle sürdürüyoruz.”

Saray iktidarının, Türkiye hariciyesine armağan ettiği bir kutlama…

Saray iktidarı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Osmanlı hayallerini iyi bilenlerdeniz…

“Hayırlara vesile olsun” deyip görmezden gelmek elde değil!..

Türk hariciyesi ta Selçuklular dönemine kadar gider ama neyse… O tartışmayı tarihçilere bırakalım…

Hakan Fidan’ın kutlama mesajını iç politik amaçlarına uygun kullandığı çok açık.

YENİÇAĞ’ın sorularına cevap veren emekli Büyükelçi Uluç Özülker, şöyle konuştu;

“Günümüzde artık Osmanlı İmparatorluğu kurumları yok. Bazı uygulamaları hayata geçirerek kargaşaya sebebiyet vermemek gerekiyor. Elbette Osmanlı Devleti’nin varlığını inkar edemeyiz, tarihimizde yoktur diyemeyiz ama içinden geçtiğimiz süreçte tereddüt edici noktalardan ziyade birleştirici bir atmosferin olması önemli. Dışişleri Bakanlığı iç politikada yoktur. Tüm bu açılardan bakıldığında bazı şeyleri değişik açılardan tanımlamaya sokmanın da ne kadar fayda getireceği tartışma konusudur.”

***

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir süredir derin görevlendirmeler yapıyor. Bunlardan biri; “İstihbarat Tarihçisi” diye cilalanan Polat Safi, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına atandı. Safi, “Millî İstihbarat Teşkilatı tarihiyle ilgili birinci el kaynaklardan ilk kitap yazan” olarak ünlendirilmişti.

Suriye krizi derinleşirken MİT'in ilgili makamları Türkiye'nin sahada olması gerektiğine dair ikna etmeye çalıştığını yazan Safi, "Çeşitli sebeplerden dolayı bu ikna çabalarının istenilen sonucu vermeyeceği anlaşılınca teşkilat, paramiliter faaliyetlerle ilgilenmeye başladı. MİT bu süreçte dost unsurların sevk ve idaresi konusunda TSK personeliyle, özellikle de muvazzaf ve emekli Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeliyle dirsek temasında ve uyum içerisinde çalıştı. Özel faaliyetlerin MİT bünyesinde sürdürülmesi başta hız, esneklik ve gizlilik olmak üzere birçok konuda Türkiye'ye avantaj sağlıyordu" diyordu.

Polat Safi, kitabının tanıtımı ve kendisinin cilalanması sürecinde AA’nın sorularını da şöyle yanıtlıyordu;

-Türk istihbarat yapısında özellikle 2010'dan itibaren başlayan süreç için "MİT'te modern istihbarat tarihimizdeki anlayış ve güzergahlardan keskin şekilde ayrılan yeni bir paradigmadan" bahsediyorsunuz. Hatta "Derin Devrim" diyorsunuz? Bu devrim neden bu dönemde gerçekleşebildi?

Bu önemli bir soru. Malum, Arap Baharı ile birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da tüm dengeler alt üst oldu. 2010'lara gelindiğinde Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bu coğrafyalardaki istikrarsızlık, güvenlik ve dış politika reflekslerinin ve doğal olarak da istihbarat paradigmasının gözden geçirilmesini zorunlu hale getirdi. Jeopolitiğin meydana getirdiği yeni tehditlere savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarındaki teknolojik gelişmelerin eklenmesi, istihbaratta dönüşümü zorunlu kılan bir diğer etken oldu. Aynı süreçte, Türkiye'de savunma sanayiinin yerlilik, millilik ve otonomide ivme yakalaması da istihbarattaki dönüşümü kolaylaştırdı. Bu sırada, yurt içinde güvenlik bürokrasisiyle sivil otorite arasındaki ilişkinin daha sağlıklı işlemeye başlaması ise MİT'in yapmak istediği reformlar için görece bağımsız hareket edebileceği bir zemin oluşturdu. Bu faktörlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın (dönemin Başbakanı) tam desteğini alan Hakan Fidan'ın etkin liderliğinin de eklenmesiyle MİT'te modern istihbarat tarihimizdeki anlayış ve güzergahlardan keskin şekilde ayrılan yeni bir paradigma belirmeye başladı.

-Bu yeni dönemi önceki dönemlerden ayıran birçok farktan bahsediyorsunuz kitabınızda. Operatif yaklaşım konusundaki fark nedir sizce?

Savunmacı yaklaşım, Türk istihbaratındaki en süreğen operatif özellik. Bu yaklaşımın yerini 2010'lardan itibaren proaktif bir tutumun almaya başladığını görüyoruz. Bu proaktif tutum ve istihbarat savaşlarında kazanılan deneyim MİT için 2019'dan itibaren stratejik düzeyde yeni bir kimlik inşasına zemin hazırladı. Bu operatif yaklaşım sayesinde MİT, özellikle dış dünyayı birçok yönden kavrayarak karar alıcılara uzun vadeli planlama ve politika geliştirmede kritik destek sağlıyor ve tehditlerle mutad biçimde mücadele ederken bu tehditlerin üzerine çıkarak fırsat alanlarına odaklanıyor. Yani artık MİT hamlelerini önceden planlayıp geleceği şekillendirecek adımlar atmaya dikkat ediyor.

***

Bundan sonra, yeni görevi doğrultusunda Polat Safi, Türkiye hariciyesine stratejiler çizip, yol haritaları sunacak.

Fotoğraf giderek netleşiyor. Sanırım, bu durum saray radarlarının takibinden kaçmıyordur!..