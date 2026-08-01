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Kaynak: İHA

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Arıcan Mahallesi'nde meydana geldi. Öner sürülene göre, Abdulkadir Taştan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GET 243 plakalı otomobil Selgelen Deresi'ne uçtu.

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Derede otomobile ulaşıldı ancak Abdulkadir Taştan bulunamadı. Ekiplerin Taştan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.