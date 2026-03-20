Kaza; Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi’nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, mahalleden geçen dereye düştü.
Araç suyla dolarken yaralı vatandaşın yardımına vatandaşlar yetişti. Boğulma tehlikesi yaşayan sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.
Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi muhtarı Mehmet Bulut, kaza sonrası yaşanan kurtarma çalışmasını anlatarak, "50 metre ileride bayramlaşıyorduk, birden ses geldi ve koşarak geldik. Geldiğimizde araba dereye düşmüştü. İki arkadaş suyun içine atlayıp, vatandaşı kurtardık. Aracın içinde su boynuna kadar gelmişti" dedi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili araştırma başlatıldı.