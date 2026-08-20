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Kaynak: DHA

Kaza, saat 14.00 sıralarında Diliskelesi Mahallesi Fırat Caddesi’nde, otoban çıkışı yakınlarında oldu. Ali Fuat E.’nin kontrolünü yitirdiği 41 BDN 967 plakalı rulo sac yüklü TIR, Dilderesi’ne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Ali Fuat E., sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Ali Fuat E., Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.