Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kürtün Deresi’nde bir yunus balığının zor durumda olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaşam mücadelesi veren yunus, 2 dalgıç polisi tarafından kurtarılıp, denize bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.