İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kürtün Deresi’nde bir yunus balığının zor durumda olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaşam mücadelesi veren yunus, 2 dalgıç polisi tarafından kurtarılıp, denize bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.