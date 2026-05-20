İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kürtün Deresi’nde bir yunus balığının zor durumda olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaşam mücadelesi veren yunus, 2 dalgıç polisi tarafından kurtarılıp, denize bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Derenin ortasında çaresiz kalmıştı: Dalgıç polisler devreye girdi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Samsun’da Kürtün Deresi’nde mahsur kalarak yaşam mücadelesi veren bir yunus, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polislerin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler
Çok Okunanlar