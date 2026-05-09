Olay sonrası bölgede inceleme başlatılırken, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş gerekli tespitlerin yapıldığını ve incelemelerin ardından ilgili kurumlar tarafından gereken adımların atılacağını açıkladı. Sahilde oluşan kirlilik dron ile havadan görüntülendi.

Evrenseki ile Ilıca Mahallesi sınırlarından geçen Gömeçli Deresi’nden denize karışan suların, sahil boyunca denizin rengini maviden kahverengiye çevirdiği görüldü. Kıyı boyunca yayılan kirli suyun yalnızca görüntü kirliliğine değil, aynı zamanda çevreye kötü koku yayılmasına da yol açtığı belirtildi.

Denizdeki renk değişimi ve kötü koku nedeniyle turistlerin sahili terk ettiği ifade edilirken, bazı otellerde konaklayan ziyaretçilerin yaşanan durumla ilgili tur şirketlerine şikâyette bulunduğu öğrenildi.

Bölgede su sporları işletmeciliği yapan Ercan İşbilir, öğle saatlerine kadar denizin normal göründüğünü ancak daha sonra dereden gelen suyla birlikte rengin aniden değiştiğini söyledi. İşbilir, “Sorunun kaynağını tam olarak bilmiyoruz ancak derenin üst kesimindeki bazı işletmelerden kanalizasyon bırakılmış olabileceğini düşünüyoruz. Şu anda sahilde denize giren turist yok denecek kadar az. Kirlilikle birlikte yoğun bir kötü koku da oluştu. Durumu yetkililere ilettik ve kısa sürede çözüm bulunmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Hasan Kaya ise bölgede faaliyet gösteren üç hayvan çiftliği bulunduğunu belirterek, atık suyun bu tesislerden birinden kaynaklanabileceği yönünde şüpheler olduğunu söyledi. Kaya, resmi incelemeler tamamlanmadan herhangi bir işletmeyi suçlamanın doğru olmayacağını da vurguladı.