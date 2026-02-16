Hakkari'nin Derecik ilçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı seçilen Hasan Dinç’in görev süreci, hakkında verilen yargı kararının kesinleşmesiyle sona erdi. Partisinden istifa ederek görevine bağımsız olarak devam eden Dinç’in belediye başkanlığı, Yargıtay’ın onama kararının ardından düşürüldü.

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇLAMASIYLA CEZA ALDI

Hasan Dinç hakkında “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla açılan davada verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası, istinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlanmasının ardından 26 Ocak 2026 tarihinde kesinleşti. Kararın kesinleşmesiyle birlikte Dinç hakkında “kamu haklarından mahrumiyet” hükmü uygulandı. Bu doğrultuda belediye başkanlığı mazbatası iptal edilerek görevine son verildi.

Hasan Dinç

Derecik Belediyesi Meclisi, Belediye Başkanı Hasan Dinç’in yerine geçecek ismi belirlemek üzere bir araya geldi. Belediye meclisinde yapılan seçimde, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Mesut Tekin ile Rahim Can yarıştı. Gerçekleştirilen oylamada, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Mesut Tekin oyların büyük kısmını alarak yeni belediye başkanı seçildi.

Hasan Dinç hakkında verilen 2 yıl 6 ay kamu haklarından mahrumiyet kararı sonrası belediye başkanlığı görevi sona ermişti. Bu süreçte belediye yönetimi başkan vekili olarak Mesut Tekin tarafından yürütülüyordu.