Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te, dere içerisinde kalan kamyonet kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Bilecik Merkez Kızıldamlar Barajı'nda patlayan boru sebebiyle kamyoneti dere içerisinde kalan şahıs durumu 112’yi arayarak bildirdi ve yardım çağrısında bulundu.
Bilecik Merkez’e bağlı Yeniköy’de ikamet eden Ali Osman Çongur isimli şahsın yardım çağrısı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kamyonetin mahsur kaldığı bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınarak kepçe yardımıyla kurtarıldı.