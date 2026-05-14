Çarşı Mahallesi 728’inci Sokak’ta meydana geldi. İluh Köprüsü yakınında bir kişi, ses gelen dere yatağına baktığında bir kişinin suyun içinde yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 2 merdiven, sedye ve halatla dereye inerek söz konusu kişiyi yukarı aldı. Dereden çıkarılan kişinin, yaralı olduğu tespit edildi. Furkan İ. olduğu belirlenen yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Furkan İ.'nin, alkollü olduğu ve dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten dereye düştüğü, sağ bacağında kırık oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.