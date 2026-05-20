Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı bir çevre inşa etmek ve yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkın riskine karşı önlem almak amacıyla il genelindeki çalışmalarına devam ediyor.
Dere yatağından çıkanlar şaşırttı: MASKİ ekipleri harekete geçti
MASKİ, Akhisar Hacıishak Mahallesi’nde dere yatağında kapsamlı temizlik yaptı. Koltuk, halı, bebek bezi ve cam şişe gibi evsel atıklar çıkarılırken, taşkın riskine dikkat çekildi. Yetkililer, yağışlı günler öncesi temizlik ve çevre duyarlılığı çağrısı yaptı.
Bu kapsamda MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi’nde kapsamlı bir dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Temizlik çalışmaları sırasında dere yatağından koltuk, halı, bebek bezi ve cam şişe gibi çok sayıda evsel atık çıkarıldı.
Atılan çöplerin hem su akışını engelleyerek taşkın riskini artırdığını hem de ciddi bir çevre kirliliğine yol açtığını belirten yetkililer, özellikle yağışlı dönemlerde dere yataklarının temiz tutulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.
MASKİ yetkilileri, vatandaşları çevre temizliği konusunda daha duyarlı ve hassas olmaya davet etti.