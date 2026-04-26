Trendyol Süper Lig’de dev derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlıyor.

İKİ FUTBOLCUYA DA SARI KART ÇIKTI

Mücadelenin 4. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği topu Uğurcan Çakır kontrol etti. Bu pozisyon sonrası Jayden Oosterwolde ile Uğurcan arasında tansiyon yükseldi.

Takım arkadaşlarının da dahil olmasıyla tartışma büyürken, hakem Yasin Kol, olayların yatışmasının ardından her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

UĞURCAN CEZALI KONUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi, gördüğü kart sebebiyle haftaya oynanacak Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.