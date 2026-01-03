Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray, diğer 2 kulvarda da yoluna iddialı bir şekilde devam ediyor. Orta saha hattını kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray, Inter forması giyen İtalyan orta saha Frattesi transferini bitirmeye yakın.

FABRIZIO ROMANO AÇIKLAMIŞTI

Fabrizio Romano: Fratessi konusunda Türkiye'ye dikkat çünkü orada bu transferle çok yakından ilgilenen ve Inter'in taleplerine yaklaşmaya hazır kulüpler var bu yüzden Türkiye ihtimalini göz ardı etmeyin."

JUVENTUS DA İLGİLENİYOR

İtalyan orta sahaya, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında Juventus'un da talebi bulunuyor.

OKAN BURUK’UN ÖZEL İSTEĞİ

Okan Buruk’un da oyuncu hakkında olumlu rapor verdiği ve oyuncunun transferi için yönetime talepte bulunduğu aktarıldı.

INTER İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

26 yaşındaki orta saha için İtalyan ekibi Inter ile temaslar kuruldu. Galatasaray’ın amacı, bonservis bedelini aşağıya çekmek. Galatasaray’ın transferde Fenerbahçe’ye göre bir adım önde olduğu aktarıldı.