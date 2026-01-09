Galatasaray-Fenerbahçe 2025 Türkiye Süper Kupa maçı finali sebebiyle metro ulaşımında kısmi kısıtlamalara gidildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği MP9 Ataköy-Olimpiyat Metro hattımız 15.00-00-00 saatleri arasında kapalı olacaktır.' denildi.

Ayrıca 'M9 Metro Hattı güzergahında Ataköy-Ziya Gökalp istasyonları arasında İETT seferleri yapılacaktır.' bilgisine yer verildi.

TARAFTARLARIN BULUŞMA NOKTALARI BELLİ OLDU

Öte yandan taraftarın buluşması noktası da açıkladı.

Galatasaraylı taraftarlar için M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nın İkitelli Sanayi İstasyonu'nun buluşma noktası olduğu belirtildi.

Fenerbahçeli taraftarlar için M9 Olimpiyat Metro Hattı'nın Ataköy ve Yenibosna istasyonlarının buluşma noktası olduğu ifade edildi.