Süper Lig’de oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
2025/26 sezonunun 31. haftasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı ve mücadeleyi 3-0 kazanarak puanını 74’e yükseltti.
Galatasaray’ın gollerini Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira kaydetti.
Maça ilk 11’de başlayan Leroy Sané, 90 dakika sahada kaldıktan sonra sosyal medya hesabından galibiyete dair paylaşım yaptı.
Sané, gönderisinde sarı-kırmızı kalp emojilerine yer vererek “İstanbul sarı-kırmızı” ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Gönderiyi beğenenler arasında Virgil van Dijk’ın da bulunması dikkat çekti.
