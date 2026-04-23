Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, pazar günü RAMS Park’ta Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, kısa süre önce yaptığı duyuruda haftanın hakemlerini açıklarken, derbiyi yönetecek ismin Trabzon bölgesinden Yasin Kol olduğunu bildirmişti.

GALATASARAY TFF'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Hakem atamasının ardından Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Dursun Özbek imzasıyla açıklama yayımladı.“Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.” ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A YASİN KOL CEVABI

Fenerbahçe, Galatasaray’ın Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik tepkisine karşılık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sakın ha sarıyı çıkarma…

Sakın ha kırmızıyı gösterme…

Sakın ha VAR’a gitme…

Sakın ha penaltı verme…

Sakın ha bazı konuları açma

“Sakın ha…”

Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi

‘ilişkiler askıya’…

Sıra bu maçta mı?

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE: 'HAYIRDIR?'

Galatasaray, Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntılayarak "Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi…" ifadeleriyle sarı-lacivertli kulübe yanıt verdi.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A CEVAP

Fenerbahçe, Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayarak "Kişi kendinden bilir işi" ifadelerini kullandı.