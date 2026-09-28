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Kaynak: DHA

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynanan İzmir derbisinde Altay'a 2-1 mağlup olan Bucaspor 1928'de hakem kararlarına tepki vardı.

Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı maç sonucu paylaşımında mücadelenin hakemi İsmail Güzel'in fotoğrafına yer verdi.

PENALTI KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Bucaspor 1928 taraftarlarının tepkisinin odağında ise ilk yarının son bölümünde Altay lehine verilen penaltı kararı yer aldı.

Taraftarlar, söz konusu pozisyonda verilen penaltının hatalı olduğunu savunarak hakem İsmail Güzel'e tepki gösterdi. Altay, kazanılan penaltıyı Mehmet Onur Yıldız'ın gole çevirmesiyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı.

Siyah-beyazlılar ikinci yarıda farkı ikiye çıkarırken, Bucaspor 1928'in bulduğu gol mağlubiyeti önlemeye yetmedi ve derbi Altay'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

BUCASPOR 1928 ÇIKIŞ ARAYACAK

Geride kalan 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Bucaspor 1928, 3 puanda kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, kötü gidişe son vermek için gelecek hafta deplasmanda Bursa Yıldırımspor karşısında galibiyet arayacak.