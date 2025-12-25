Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olurken mücadelede izinli olduğu için forma giymeyen Ederson hedef tahtasına konuldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, derbi sonrası sosyal medya üzerinden Ederson’a sert tepki gösterdi. Bazı paylaşımlarda, Brezilyalı kalecinin takıma dönmemesi gerektiği yönünde ifadeler kullanıldı.

Ederson’un eşi Lais Moraes, gelen eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Moraes, “Saygı istiyoruz. Talep edildiği şekilde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve burada kimseden saygısızlık kabul etmeyeceğim. Bu benim hesabım, beni ve ailemi takip etmek isteyenler içindir. Bu, eşimin profesyonel hayatından ayrıdır.” dedi.

Açıklamasının devamında yalnızca destek verenlerin hesabında yer almasını istediğini vurgulayan Lais Moraes, “Sadece bizi iyi görmek isteyen ve hedeflerimize ulaşmamıza destek olanlar burada kalsın.” ifadelerini kullandı.