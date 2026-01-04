Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 101-87 yenerek siyah beyazlı ekibin namağlup serisine son verdi.

MELİH MAHMUTOĞLU: 'BEŞİKTAŞ BİZİMLE OYNAYANA KADAR NAMAĞLUPTU'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko'nun milli oyuncusu Melih Mahmutoğlu, derbi galibiyetini şöyle değerlendirdi:

"Beşiktaş bizimle oynayana kadar namağluptu. Geçen sene de finali onlara karşı oynamıştık. Bu atmosferde oynamak güzel. Bazı tatsız olaylar olabilir ama bunları kötü görmüyoruz, önemli olan kimseye zarar gelmemesiydi. Yoğun bir tempomuz var. Önce Olympiakos maçımız var, ardından Dubai'ye gideceğiz. Bu yoğunlukta burada kazanmak çok değerliydi. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu ay zorlu maçlarımız var, inşallah kazanarak devam ederiz."

TARIK BİBEROVİC: 'KİM OLDUĞUMUZU GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Öte yandan Fenerbahçeli bir başka oyuncu Tarık Biberovic ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyum. Çok yoğun bir tempo var. Hem Avrupa hem de Türkiye'de çok iyi basketbol oynadığımızı düşünüyorum. Kim olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz. Sakatlanmadan iki kupaya doğru gideceğiz inşallah." ifadelerini kullandu.