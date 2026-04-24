Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olarak kupaya veda eden Galatasaray’da moraller düşerken, teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular ligde kalan karşılaşmalara odaklandı.
Derbi öncesi Osimhen etkisi: Elini masaya vurdu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig zirvesinde 4 puanlık avantajını korurken, gözünü Fenerbahçe ile oynanacak derbiye çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte yıldız golcü Victor Osimhen, kritik mücadele öncesinde takım arkadaşlarına yönelik bir konuşma yaptı.
Ligde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 31. haftada sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Derbi öncesi Osimhen’in takım içinde söz alarak oyunculara önemli mesajlar verdiği öğrenildi.
Nijeryalı futbolcunun, karşılaşmanın önemine vurgu yaptığı ve mücadeleye yüksek motivasyonla çıkılması gerektiğini dile getirdiği belirtildi.
Bu davranış sonrası teknik direktör Okan Buruk’un, oyuncusunun takıma bağlılığı ve liderlik yaklaşımından memnuniyet duyduğu ve kendisini özel olarak tebrik ettiği aktarıldı.
Liverpool ile oynanan rövanş mücadelesinde kolundan sakatlanan 27 yaşındaki forvet, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sahalara geri döndü.
Yaklaşık 35 gün sonra forma giyen Osimhen, söz konusu maçta 12 dakika süre aldı.
Bu sezon 30 maçta görev yapan yıldız oyuncu, 19 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. 1.86 boyundaki futbolcunun kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Osimhen, Nijerya Milli Takımı formasıyla da 52 maçta 35 gol kaydetti.