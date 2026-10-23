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SAHAYA ÇIKTIĞIMDA DUYGULANDIM

Galatasaray'ın bu sezon devler liginde ilk galibiyeti Lille karşısında geldi. Bugün Galatasaray formasını terleten ancak bir kaç yıl öncesine kadar Lille armasına bağlı olan Victor Osimhen maç sonrası flaş bir açıklamada bulundu.

Victor Osimhen, “Lille'de çok güzel anılarım var. Sahaya çıktığımda duygulandım. Lille'e sezonun geri kalanı için en iyi dileklerimi iletiyorum.” sözleriyle kalbinde Lille'in ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu göstermiş oldu

DERBİ DE EKSİK YOK

Takıma yakınlığı ile bilinen Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Leao ve Lille maçında ufak bir sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz'ın derbide forma giymesi bekleniyor.

Leao'nun artık hazır olması bir yana, Barış'ın MR sonuçları derbide kimin ilk 11 oynayacağı sorusunun cevabı durumunda. Barış'ın sağlıklı ve tamamen fit olması durumunda Galatasaray'ın derbide kanatları Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz olacak.

KAFAYA TAKMIŞ BİR SANE

Takıma yakın olan başka bir kaynak olan Burhan Can Terzi'nin haberine göre, Leroy Sane'de istenilen performansı sergilemediğinden haberdar. 30 yaşındaki Alman oyuncu, henüz istediği seviyeye ulaşamadığı için bu durumu kafasına takıyor.

BATRAKOV'A İLGİ ARTIYOR

Galatasaray'a geldiği günden beri yükselen bir form grafiği gösteren Batrakov, kapısını talipleriyle doldurmaya başladı. Yabancı kaynaklara göre, İngiliz ekiplerinden Liverpool ve son şampiyon Arsenal oyuncuyu takip etmeye başladı.