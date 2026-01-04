Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Süper Kupa’da yarın oynanacak Galatasaray-Trabzonspor yarı final maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve tecrübeli oyuncu Anthony Nwakaeme basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'TRABZONSPOR İÇİN DAHA ZOR OLACAK'

Basın toplantısında konuşulanlardan öne çıkan satır başları şöyle:

Okan Buruk: "Bizim için Süper Kupa önemli değerli. Galatasaray olarak bunu birçok defa kazandık ama her kupa bizim için önemli. Bu zaman iki takım için de zor bir zaman. Hem Afrika Kupası hem de sakatlık sayısının fazla olması. İki takım için de geçerli belki Trabzonspor için daha fazla sorun olacaktır. İnşallah güzel bir maç olur."

'EN ÖNEMLİSİ SAKATLIKSIZ GEÇMEK'

"Kamp dönemi yapamadık. Birkaç antrenman yapıp buraya geldik. Maç haftası gibi bir şey oldu. Hazırlık süreci olmadı. Çok önemli maçlar ama bunları sezonun ikinci yarısına hazırlık maçları gibi görmek gerekebiliyor. En önemli şey sakatlıksız geçirmek."

'KAOSA DEĞİL, BİRLİĞE İHTİYACIMIZ VAR'

"Futbol açısından bir teknik adam olarak ne kadar çok takım yarışın içerisinde olursa mutlu ediyor. Trabzonspor’un bu sezonki performansı çok önemli ve değerli. Geçen sene oynadıkları oyunun üstüne koyarak devam ettiler. Ancak rakibiz sonuçta. Maçları seyrederken puan kaybetmesini bekliyorsunuz. Samsunspor, Beşiktaş gibi takımlar da bu yarışın içerisinde hala olan takımlar. Bu yarışı doğru bir şekilde yürütebilmek için birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bizim bu süreçte kaosa ihtiyacımız yok birlikteliğe ihtiyacımız var. Çok önemli bir aydayız. Buradan bir çağrı yapacağım."

'YUSUF DEMİR İLE YOLLARI AYIRACAĞIZ'

"Bu süreçte kadro yapımızı koruyup üzerine oyuncu alarak devam etmek istiyoruz. Berkan Kutlu bize veda etti. O ayrıldı. Ben ona buradan teşekkür etmek istiyorum. Yusuf Demir ile ilgili kendisiyle konuştuk. Yolları ayırma kararı verdik."

'GALATASARAY ÇOK İYİ BİR TAKIM'

Fatih Tekke: "Okan abinin güzel temennilerine katılıyorum. Bizim durumumuz biraz daha farklı. 9 eksiğimiz var. 3 oyuncunun da durumu belli değil. Hazırlandığımız bir maç Kimle oynarsak nasıl oynarsak oynayalım kazanmak için oynayacağız. Temennim sakatlık olmaması. Beşiktaş maçından itibaren söylediğim zor süreci yaşıyoruz. Karşımızda çok iyi bir takım ve çok iyi bir teknik adam aynı zamanda anlarda dünyanın her takımı zor duruma sokacak oyuncuları var. Çok zor bir karşılaşma bizim adımıza. Onlara da başarılar diliyorum."

'SAHADA FARKLILIKLAR OLACAK'

"Normalde ödüllendirilmesi gereken takımlarız ama cezalandırıldık gibi görünüyor. Birkaç günümüz çok yoğun geçti. Galatasaray maçına mevcut oyuncularımızla önce 11’i bulmaya çalıştık. Biraz farklılıklar olacak. Bunu söylemem lazım."

'KİMSE SÖYLEMİYOR BEN SÖYLEYEYİM'

"Kadro yapılanması sizin dışarıdan gördüğünüz gibi değil. Koşulların oluşması, maliyet, oyun formasyonuna uygunluğu. Birçok faktör var. Koşullar çoğu zaman uygun olmuyor. Özellikle de bizim için. İyi bir oyuncu almak isterken fazla para ödemek zorundasınız. O da bize uygun olmuyor. Ben bu konuda koyduğum çok kriter var. Her kriteri karşılayanı bulmak zor. Bizim insanımız futbolu çok seviyor doğru. Ancak bizim futbolumuza da bir bakış açısı var. Bunu kimse sesli söylemiyor. Ben söyleyeyim aşağılarda. Gerçek olan bu.

Türkiye’ye istediğiniz maliyetlerle istediğiniz oyuncuları almak mümkün değil. Yanılıyor muyum abi? (Okan Buruk’a)

Okan Buruk: Evet doğru.

'OKAN ABİ KAÇ SENEDİR ŞAMPİYON, HALA ELEŞTİRİLİYOR'

"Yaptığımız iş dünyayı kurtarmıyor. Bir oyun oynuyoruz. Bu oyundan insanların keyif almasını sağlamalıyız. Birinin birine küfür ettiği, bir başkasını üzdüğü durumlar kabul edilebilir değil. Mesajım; biz insanız, insanlar hata yaparlar birbirimize saygılı olalım. Bu ülkenin çok özel değerleri var. Bu oyunu bu değerlerden uzaklaştırmak için değil yakınlaştırmak için kullanalım."

Okan abi adına da bir şey söyleyeceğim. Şampiyon oldu kaç sene üst üste eleştiriliyor musun? Hem de nasıl. Teknik Direktörlük çok zor bir iş. Ben 10 kilo verdim.

Okan Buruk: "Ben kilo aldım."

"Sende bu kadar para ve oyuncu varsa nasıl kilo almayacağın. Sen almayacaksın da ben mi alacağım."

ICARDI: 'REKORU KIRABİLMEK BÜYÜK BİR ONUR'

Icardi: "Bu maç bizim için çok önemli. Bir yarı final. Yarınki maçtan Galatasaray olarak yeniden kupa kazanmak istiyoruz. Çok önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Hazırlığımızı tamamladık. Kazanarak finale yükselmeyi hedefliyoruz.

Zor bir sakatlıktı. İyi döndüm de diyebiliriz. Teknik ekip de çok yardımcı oldu. Onların da desteğiyle geri döndüm. Hagi çok önemli bir oyuncu. Bu rekoru kırabilmek benim için büyük bir onur. İlerde gelecek oyuncular da benim rekorumu kıracak. Bu futbolun bir parçası."

NWAKAEME: 'OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM'

Nwakaeme: "Eksik oyuncular var. Ancak önemli olan Trabzonspor formasının sahada olacak olması. Kim giyerse giysin formanın hakkını vermek için oynayacak. Yarın kazanıp finale yükselmek istiyoruz.

Bir süredir antrenman yapıyordum. İyi durumda olduğumu hissediyorum. Hocamız bana çok yardımcı oldu. Sağlık ekibimiz benimle çok ilgilendi. Yüzde yüzüm diyemem. Çünkü uzun zamandır oynamadım ama hocamız nerede görev verirse elimden geleni yapmaya hazırım. Dört gözle bekliyorum."