Süper Lig'in kritik maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 yendi. Eski futbolcu ve şimdiki yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı Sports Digitale ekranlarında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen: "Trabzonspor taraftarının yönetime tepki göstermesi, aslında Fenerbahçe'nin sahadaki üstünlüğünün ve mücadelesinin bir kabulü anlamına geliyor"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun maç içindeki taktiksel esnekliğine dikkat çekti. Yorumcu, yapılan hamleler ve formasyon değişikliklerinin skora doğrudan etki ettiğini vurguladı.

Dilmen, sarı-lacivertli ekibin orta saha kurgusu ve savunma yerleşimini başarılı bulurken, takımın hem set oyununda hem de geçiş hücumlarında etkili bir performans sergilediğini belirtti.

"Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına (RAMS Park) en kötü ihtimalle mevcut puan farkıyla gidecektir. Kritik virajlar dönüldü, zorlu deplasmanlar bitti."

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon yoluna namağlup şekilde devam ediyor.