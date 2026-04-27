Yeniçağ Gazetesi
27 Nisan 2026 Pazartesi
Anasayfa Gündem Derbi kutlaması pahalıya patladı: 92 bin 500 TL ceza kesildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Galatasaray’ın Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetin ardından yapılan kutlamalar sırasında alkollü araç kullanan sürücüye 92 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Sinan Başhan
Galatasaray’ın derbi maçından galibiyetle ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturarak ilçe genelinde kutlama yaptı.

Bu sırada devriye gezen polis ekipleri, 16 BBR 066 plakalı triportörün trafikte kontrolsüz şekilde ilerlediğini fark etti.

Durdurulan aracın sürücüsü Hüseyin İ.’ye (50) yapılan alkolmetre testinde 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

92 BİN 500 TL PARA CEZASI

Sürücüye ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL ve muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 92 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, triportör 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: DHA
