İki takım arasında oynanan 30 derbide Galatasaray 26, Fenerbahçe ise 22 gol kaydetti. Bu maçlardan biri, Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi nedeniyle Galatasaray’ın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Söz konusu süreçte atılan 48 golün 40’ı yabancı oyunculardan gelirken, Türk futbolcular 8 golle katkı sağladı. Galatasaray’da 23, Fenerbahçe’de 17 gol yabancı isimler tarafından atıldı. Türk oyuncular Fenerbahçe’de 5, Galatasaray’da 3 gol kaydetti.

Son 13 sezonda derbilerde toplam 31 yabancı futbolcu skor tabelasını değiştirdi. Fenerbahçe’den 16, Galatasaray’dan ise 15 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Mevcut kadrolarda yer alan Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde ile Galatasaray’dan Victor Osimhen, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Mauro Icardi ve Leroy Sane geçmiş derbilerde gol atan isimler arasında yer aldı.

Fenerbahçe’de forma giyen Kerem Aktürkoğlu ise derbilerdeki gollerini Galatasaray formasıyla kaydetti. Sarı-kırmızılıların son 30 derbideki 26 golünden 3’ü Türk oyunculardan gelirken, Kerem Aktürkoğlu 2 golle öne çıktı. Bir diğer Türk gol ise Olcan Adın’dan geldi.