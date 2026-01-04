Duygusal yükü ağır meslekler, fiziksel olarak zor olanlardan daha fazla ruh sağlığını etkiliyor. Sanat, medya, restoran ve sağlık destek personeli en yüksek risk grubunda.
Depresyon riski en yüksek meslekler açıklandı: Bu sektörler alarm veriyor
ABD'de yeni bir araştırmaya göre, sanat, medya ve eğlence sektörü çalışanları ruhsal sıkıntı riskinde en üst sırada yer alıyor. Restoran çalışanlarında bu risk 3-4 kat daha yüksek. Şaşırtıcı biçimde madencilik sektörü en düşük stresli meslekler arasında. Detaylar haberimizde…
Beklenmedik şekilde madencilik düşük stres seviyesinde. Araştırma, meslek odaklı destek önlemlerini vurguluyor.
Fiziksel olarak ağır işler yerine, duygusal yükü yüksek ve belirsizliği fazla meslekler ruh sağlığımızı daha çok yıpratıyor.
En yüksek stres sosyal hizmetler, sağlık destek, yeme-içme, perakende ile sanat ve medya sektörlerinde görülüyor.
Şaşırtıcı olarak madencilik ve inşaat en düşük stres düzeyine sahip. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan yetişkinlerin ruh sağlığı sorunları, meslek ve sektörlere göre önemli farklılıklar sergiliyor.
Haziran 2025'te JAMA Network Open dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sanat, tasarım, eğlence, spor ve medya çalışanları sık ruhsal sıkıntı riskinde lider konumda.
ARAŞTIRMA DETAYLARI
Çalışma, 2015-2019 yılları arasında 37 eyalette gerçekleştirilen Davranışsal Risk Faktörü Gözetim Sistemi (BRFSS) anket verilerine dayanıyor.
Toplam 536.279 sivil çalışanın verileri incelendi. Ana ölçütler; ömür boyu depresyon tanısı, sık ruhsal sıkıntı (son 30 günde 14 veya daha fazla kötü gün), aşırı sıkıntı ve ortalama sağlıksız ruh günü (MUD) olarak tanımlandı.
ANA BULGULAR
Tüm çalışanlarda ömür boyu depresyon oranı yüzde 14,2, sık ruhsal sıkıntı oranı ise yüzde 9,6 olarak belirlendi.
EN YÜKSEK RİSKLİ GRUPLAR
• Sanat, tasarım, eğlence, spor ve medya çalışanları: Sık ruhsal sıkıntı riski 1,32 kat daha yüksek.
• Sağlık bakım destek personeli (örneğin hemşire yardımcıları): Depresyon ve sıkıntı oranları belirgin şekilde yüksek.
• Yiyecek hazırlama ve servis çalışanları (restoran ve kafe personeli): Sık ve aşırı sıkıntı riski 3-4 kat fazla.
• Satış ve kişisel bakım hizmetleri çalışanları da yüksek risk altında.
En düşük riskler ise yönetim, bilgisayar, mimarlık ve mühendislik gibi ofis temelli mesleklerde tespit edildi.
Araştırmacılar, bu farklılıkların yaş, cinsiyet ve eğitim gibi sosyodemografik faktörlerden bağımsız olduğunu belirtiyor.
Özellikle kadınlar, gençler ve sağlık sigortası olmayanlarda sorunlar daha yoğun.
Başyazar Aaron L. Sussell ve ekibi, psikososyal risklerin (yoğun iş yükü, vardiyalı çalışma, düşük kontrol ve taciz) ruh sağlığını olumsuz etkilediğini vurguluyor. "İş yerleri, bu riskleri azaltmada önemli rol oynayabilir.
Daha fazla araştırma, meslek gruplarına özel önleme stratejileri geliştirmemize yardımcı olacak" diyorlar.
Bu bulgular, iş yerinde ruh sağlığı programlarının hayati önemini ortaya koyuyor.
Yüksek riskli sektörlerde erken müdahale ve destek mekanizmaları kaçınılmaz hale geliyor.
(Kaynak: JAMA Network Open, 2025; doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.14212)