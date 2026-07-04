Kaynak: ANKA

Osmaniye Dr. Ahmet Alkan Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerindeki esnaf, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 19 ay önce Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan konteyner çarşıya taşındı.

Esnaf, yeni yapılan iş yerlerine kiracı olarak tekrar geçmek istediklerini ancak muhatap bulamadıklarını dile getirdi.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Esnaf Adnan Akdağ, yaşadıkları sorunu şöyle konuştu:

"Biz 21 Ocak 2025 tarihine geldik buraya. Bize verilen taahhütler vardı işte mağduriyetlerimizin giderilmesi hakkında. Yıkılan yerlerin tekrardan yapılıp bize kira karşılığında yine tutulması hakkında bize vaatlerde bulunuldu. İki defa toplantı yaptık, iki-üç defa belediye başkanımız yıkılan yerlere gelmişti fakat verilen taahhütlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Aynı zamanda il başkanlarımız, merkez ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanımız bunlar buraya gelip bizim derdimizle hemhal olmadılar.

Burada 19 aydan beri esnafımızın birçoğu zaten dükkan kapatmak zorunda kaldı. Tekrardan adamlar şu an boştalar. Bizler de burada kendi çabamızla mücadele ediyoruz ama nereye kadar mücadele edeceğiz, ne yapacağız? Bizler muhatap bulamıyoruz kimse gelip bizim ne yaptığımızı nasıl olduğunu soran yok. Mal sahipleri daha dükkanlarını alamamışlar. Kiracılar burada mağdur durumda. 19 aydan beri zor dayanıyoruz biz artık, dayanamaz olduk."

"ÇOĞU ESNAF İŞ OLMUYOR DİYE GİTTİ"

Bir diğer esnaf Yasin Gürbüz ise şu ifadeleri kullandı:

"Belediye başkanımız ilk başta bize söz verdi 'siz oraya geçin size destek çıkacağız her şeyi yapacağız.' İlk bir ay geldi gitti, selden sonra buraya ne geldi ne gitti ne de sordular. Dediğim gibi burada, gelenlerin çoğu gitti işi olmuyor diye. Tanıtılmıyor fazla burası. Biz ne isteyebiliriz ki bir de söz verildi eski yerimize geçeriz diye. Bizim tek isteğimiz tekrar eski yerimize geçmek. Anlayacağınız bizi buraya attılar başınızın çaresine bak dediler yani" şeklinde konuştu.

"NE OLACAĞI BELİRSİZ"

Bir başka esnaf ise "Bizi buraya alırken şunu söylediler 'Sizi bir yıl içerisinde tekrardan TOKİ bitecek tekrardan biz sizi oraya alacağız' dediler. Bizi buraya getirdiler. Ne zaman verilecek, ne olacak bunlardan da haberimiz yok. Buraya geçince ekonomik anlamda biraz düşüşe geçtik tabii ki, satışlarımız eskisi gibi iyi değil. Konteyner çarşıya verdiler bizi, bunu sadece vermeyle olmuyor. Arkasında duracaksın burada. Bu esnaflmız ne yapıyor, ne ediyor, nasıl geçiniyorlar, iş yapabiliyorlar mı, bir ziyaret et bakalım" dedi.

Osmaniye Terziler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Derya Öztürk de "Konteyner çarşıdaki esnafımızın sıkıntılarını dinledik, gerçekten çok zor durumdalar. Ankara'da da federasyonda yönetimde olduğumuz için platformdaki, tüm devlet büyüklerimize bu sıkıntıları dile getireceğiz. Allah'ın izniyle çözüm noktasına ulaştıracağız" diye konuştu.