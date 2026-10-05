Yeniçağ Gazetesi
05 Ekim 2026 Pazartesi
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Depremler peş peşe geldi: Uzman isim beklenen büyüklüğü açıkladı

Depremler peş peşe geldi: Uzman isim beklenen büyüklüğü açıkladı

Adana’nın Saimbeyli ilçesi ve çevresinde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki sismik hareketliliği değerlendirdi. Bölgenin “makaslama zonu” olduğunu belirten Ünlügenç, depremlerin bekleneceği senaryoları değerlendirdi.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Depremler peş peşe geldi: Uzman isim beklenen büyüklüğü açıkladı - Resim: 1

Adana’nın Saimbeyli ilçesi ve çevresinde kısa aralıklarla meydana gelen depremler bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.

1 8
Depremler peş peşe geldi: Uzman isim beklenen büyüklüğü açıkladı - Resim: 2

Saimbeyli’de dün saat 14.19’da 4.8, yalnızca 17 dakika sonra ise 4.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ardından Sumbas merkezli 5.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

2 8
Depremler peş peşe geldi: Uzman isim beklenen büyüklüğü açıkladı - Resim: 3

Aynı gün bölgede 4.3 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı. Gece saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle birlikte 4 ve üzerindeki sarsıntıların sayısı 6’ya ulaştı.

3 8
Depremler peş peşe geldi: Uzman isim beklenen büyüklüğü açıkladı - Resim: 4

Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, Saimbeyli-Feke ile Göksun-Kozan arasındaki koridorun jeolojik açıdan bir “makaslama zonu” olduğunu belirtti.

4 8
Depremler peş peşe geldi: Uzman isim beklenen büyüklüğü açıkladı - Resim: 5

Ünlügenç, bölgede 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından binlerce sarsıntı meydana geldiğini, 5 ve üzerindeki sismik hareketlerin de devam ettiğini ifade etti.

5 8
Depremler peş peşe geldi: Uzman isim beklenen büyüklüğü açıkladı - Resim: 6

Bölgenin tektonik açıdan karmaşık ve zayıf bir zon olduğuna dikkat çeken Ünlügenç, 5 ile 5.8 büyüklüğü arasında depremler üretme potansiyeli bulunduğunu söyledi.

6 8
Depremler peş peşe geldi: Uzman isim beklenen büyüklüğü açıkladı - Resim: 7

Ünlügenç, bölgedeki sismik faaliyetlerin devam edebileceğini belirterek, “Bu bölge, bir makaslama zonu olması nedeniyle 5 ve 5.8 arasında depremler üretebilecek bir alandır. Bu büyüklüklerde depremler beklenebilir” dedi.

7 8
Depremler peş peşe geldi: Uzman isim beklenen büyüklüğü açıkladı - Resim: 8

Türkiye’nin aktif fayların etkisi altında bulunduğunu hatırlatan Ünlügenç, olası depremlere karşı yapıların yönetmeliklere uygun inşa edilmesi ve deprem dirençli şehirlerin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro