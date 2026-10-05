Adana’nın Saimbeyli ilçesi ve çevresinde kısa aralıklarla meydana gelen depremler bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.
Depremler peş peşe geldi: Uzman isim beklenen büyüklüğü açıkladı
Adana’nın Saimbeyli ilçesi ve çevresinde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki sismik hareketliliği değerlendirdi. Bölgenin “makaslama zonu” olduğunu belirten Ünlügenç, depremlerin bekleneceği senaryoları değerlendirdi.Kaynak: DHA
Saimbeyli’de dün saat 14.19’da 4.8, yalnızca 17 dakika sonra ise 4.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ardından Sumbas merkezli 5.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Aynı gün bölgede 4.3 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı. Gece saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle birlikte 4 ve üzerindeki sarsıntıların sayısı 6’ya ulaştı.
Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, Saimbeyli-Feke ile Göksun-Kozan arasındaki koridorun jeolojik açıdan bir “makaslama zonu” olduğunu belirtti.
Ünlügenç, bölgede 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından binlerce sarsıntı meydana geldiğini, 5 ve üzerindeki sismik hareketlerin de devam ettiğini ifade etti.
Bölgenin tektonik açıdan karmaşık ve zayıf bir zon olduğuna dikkat çeken Ünlügenç, 5 ile 5.8 büyüklüğü arasında depremler üretme potansiyeli bulunduğunu söyledi.
Ünlügenç, bölgedeki sismik faaliyetlerin devam edebileceğini belirterek, “Bu bölge, bir makaslama zonu olması nedeniyle 5 ve 5.8 arasında depremler üretebilecek bir alandır. Bu büyüklüklerde depremler beklenebilir” dedi.
Türkiye’nin aktif fayların etkisi altında bulunduğunu hatırlatan Ünlügenç, olası depremlere karşı yapıların yönetmeliklere uygun inşa edilmesi ve deprem dirençli şehirlerin oluşturulması gerektiğini vurguladı.