

Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ

6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen zamana rağmen, Hatay’ın kalbi Defne’de yaralar sarılmak yerine derinleşiyor. Dün gece (26 Mart’ı 27 Mart’a bağlayan gece) etkili olan şiddetli sağanak yağış, yıldırım ve gök gürültüsü; depremde zaten yerle bir olan ve o günden bu yana onarılmayan altyapının acı tablosunu bir kez daha gözler önüne serdi.

SOKAKLAR ŞELALEYE, CADDELER NEHRE DÖNDÜ

Aniden bastıran yağışla birlikte, depremden bu yana işlevini yitirmiş olan tahliye sistemleri saniyeler içinde iflas etti. Hatay Defne ilçesinde kaydedilen görüntülerde, sokakların adeta hırçın bir nehir yatağına dönüştüğü, merdivenlerden akan suların dev şelaleler oluşturduğu görüldü. Park halindeki araçlar tekerlek boyunu aşan sulara gömülürken, bölge halkı kendi imkanlarıyla ve iş makinelerinin yardımıyla mallarını kurtarmaya çalıştı.

ALTYAPI HALA ENKAZ ALTINDA

Bölgedeki asıl felaketin sağanak yağış değil, deprem sonrası bir türlü gerçekleştirilmeyen altyapı seferberliği olduğu vurgulanıyor. Vatandaşlar, "Deprem altyapımızı yıktı, ancak geçen bunca süreye rağmen yolların ve kanalizasyon sisteminin enkaz halinde bırakılması bizleri her yağmurda aynı çaresizliğe mahkum ediyor," diyerek tepkilerini dile getirdi.

YETKİLİLERE ACİL ÇAĞRI: BU MANZARA KADER DEĞİL, İHMALDİR

Yaşanan bu son tablo sonrası bölge halkı, yetkili kurumlardan şu soruların yanıtını bekliyor:

Depremin üzerinden geçen bunca zamana rağmen, Defne’deki ana arterlerin ve tahliye kanallarının kalıcı onarımı neden hala tamamlanmadı?

Her sağanak yağışta sokakların şelaleye dönüşmesine neden olan tıkanıklıklar için ne zaman somut bir adım atılacak?

Konteyner kentlerde ve zor şartlarda yaşayan depremzedelerin bir de bu ihmallerle mağdur edilmesinin sorumluluğu kimdedir?

Görüntüler açık, feryat net: Hatay halkı artık "geçici pansuman" çözümler değil, depremle yıkılan altyapının baştan sona yenilenmesini ve insanca yaşam koşullarının bir an önce tesis edilmesini istiyor!