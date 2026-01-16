Açılış töreninde söz alan Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, caminin ibadete kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.
Depremin yıktığı 800 yıllık Ala Camii tekrar ibadete açıldı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören 1800 yıllık tarihi Ala Camii, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.
Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt ise restorasyonu tamamlanan caminin yeniden hizmete girmesinden duyduğu sevinci ifade ederek, "6 Şubat depremlerinde minare ve duvarlarından hasar almıştı.
Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda özgün yapısı korunarak statik güçlendirmelerle gelecek nesillere daha güvenli şekilde aktarılacak biçimde gerçekleştirildi.
Ayrıca orijinal taban mozaikleri de korunarak, halkımızın hizmetine yeniden sunulmuştur." diye konuştu.
Kadirli İlçe Müftüsü Yakup Etik’in okuduğu duanın ardından protokol üyeleri kurdele keserek camiyi resmen ibadete açtı.
ALA CAMİİ TARİHÇESİ
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan Ala Camii (Ala Cami veya Alacami), yaklaşık 1800 yıllık bir tarihe sahip, Roma, Bizans ve Türk-İslam medeniyetlerinin izlerini taşıyan nadir yapılardan biridir.
Çukurova’nın “Ayasofyası” olarak da anılan bu eser, farklı dönemlerde tapınak, manastır, kilise ve cami olarak kullanılmıştır.
Yapının kökeni Roma dönemine uzanır. Bazı kaynaklara göre M.S. 2. yüzyıl başlarında (yaklaşık M.S. 100-200 arası) Romalılar tarafından manastır veya tapınak olarak inşa edilmiştir.
5. yüzyıl başlarında (Bizans dönemi) bir kilise ve bazilika kompleksi eklenerek genişletilmiş, Suriye tarzı etkileri taşıyan bir Hristiyan ibadethanesine dönüşmüştür. Bu dönemde manastır kompleksi olarak da hizmet vermiştir.
1489 yılında Dulkadiroğulları Beyliği döneminde, Bey Alaüddevle Bozkurt Bey’in oğlu Kasım Bey (Sarı Kaplan lakaplı) tarafından fethedilen bölgede kilise camiye çevrilmiştir.
Babasının adına ithafen “Alaüddevle Mescidi” adını almış, minare ve mihrap eklenerek İslam ibadethanesine dönüştürülmüştür. Zamanla isim kısalarak halk arasında “Ala Camii” olarak yaygınlaşmıştır.
Osmanlı döneminde de önemli bir yapı olarak kalmış, Yavuz Sultan Selim’in dedesi Alaüddevle Bozkurt Bey ile bağlantılı olarak anılmıştır. 19. yüzyılda (1865 Islahat dönemi) Binbaşı Hüseyin Hüsnü Bey tarafından harap halden tamir edilerek yeniden açılmıştır.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında bir süre terk edilmiş, 1961’de Kadirli Turizm Derneği’nin çabalarıyla korunmuş ve tescillenmiştir.
2000’li yıllarda kapsamlı restorasyonlar görmüş; 2005-2007 arası büyük bir çalışma yapılmış, son olarak 6 Şubat 2023 depremlerinde minare ve duvarlarında hasar alan cami, özgün mozaikleri ve yapısı korunarak yeniden güçlendirilmiş ve 2026’da (Miraç Gecesi’nde) ibadete açılmıştır.
Altında Bizans mezar odaları, çevresinde antik mozaikler ve nekropol alanı bulunan cami, bugün hem ibadet yeri hem de arkeolojik-müze niteliği taşır.
Ala Camii, tarih boyunca farklı inançlara ev sahipliği yaparak medeniyetlerin geçişini simgeleyen eşsiz bir mirastır.