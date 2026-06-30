Kaynak: AA

Yaşanan felaket karşısında siyasi ayrılıkların bir kenara bırakılması çağrısında bulunan Machado, hükümetin ise kendisini ve insani yardımları engellemeye çalıştığını iddia etti.

"HALKIMIN YANINDA OLMAK BENİM GÖREVİM"

Aralık 2025 tarihinde siyasi gerekçelerle Venezuela'dan ayrılan Maria Corina Machado, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı resmi açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. Şu anda Panama'da bulunduğunu belirten muhalif lider, "Zamanı geldi. Enkaz kaldırma çalışmalarıyla mücadele eden halkımın yanında olmak benim görevim" diyerek geri dönüş sinyali verdi. Ülkeye giriş planları yaptığını ancak Nicolas Maduro hükümetinin hava sahasını kapatarak bu hamleyi engellemeye çalıştığını öne süren Machado; dünya genelindeki binlerce Venezuelalının yardım için seferber olduğunu, buna karşın yönetimin insani yardım malzemeleri ile uzman ekiplerin ülkeye ulaşmasına kısıtlama getirdiğini savundu.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 68 BİNDEN FAZLA KAYIP İHBARI

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre Venezuela, 24 Haziran 2026 tarihinde 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki dev depremle sarsılmıştı. Son paylaşılan resmi raporlara göre felakette şu ana kadar 1.719 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 34 kişi ise yaralandı. Enkaz altındaki arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü ülkede, 27 Haziran itibarıyla yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi sayısının 68 bini aşması endişeleri daha da artırıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılan ilk finansal incelemelerde ise depremin yol açtığı doğrudan fiziksel hasarın faturası 6.7 milyar dolar olarak açıklandı.