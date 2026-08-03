Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ



​6 Şubat felaketinin ardından yaralarını saran Antakya ve Defne’de, uluslararası dayanışma ağıyla yükselen JCI Türkiye Gençlik Merkezi; küresel vizyon, girişimcilik ve genç liderlik meşalesini yakıyor.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "Yüzyılın Felaketi" olarak hafızalara kazınan yıkıcı depremlerin ardından Hatay’ın Defne ilçesinde yaraları sarma ve toplumsal kalkınmayı sağlama mücadelesi tarihi bir adımla taçlandı. Deprem sonrası kadın ve çocuklara yönelik yürütülen rehabilite edici sosyal projelerin ardından, bölgedeki 18-40 yaş arası gençlerin liderlik vasıflarını, girişimcilik becerilerini geliştirmek ve toplumda pozitif değişim yaratmak amacıyla inşa edilen JCI Türkiye Gençlik Merkezi, düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı.

​Defne Belediyesi’nin arsa tahsisi ve ev sahipliğinde, Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Türkiye ile ana sponsor Paladin Bilişim’in güçlü kurumsal desteğiyle yükselen merkez; sadece bir bina değil, dünyanın dört bir yanından uzanan dostluk ellerinin ve ortak emeğin somutlaşmış bir simgesi haline geldi.

​KÜRESEL DAYANIŞMA VE TARİHSEL SÜREÇ: BİR YENİDEN DOĞUŞ HİKÂYESİ

​Projenin fikir ve planlama meşalesi, felaketin hemen ardından 2023 yılı JCI Türkiye Başkanı Fatih Katipoğlu ve ekibinin kararlı vizyonuyla Antakya'da yakıldı. Bürokratik engellerin aşılmasıyla birlikte 2024 JCI Türkiye Başkanı Şahin İpek, 2025 JCI Türkiye Başkanı Gökhan Barışkan ve 2026 JCI Türkiye Başkanı Merve Demircan’ın dönemlerinde kararlı liderlik ve güçlü koordinasyonla süreç ilerletildi.

​Ağustos 2025’te temelleri atılan ve Şubat 2026’da tamamlanan merkez için uluslararası alanda büyük bir küresel seferberlik yürütüldü. JCI Japonya, JCI Almanya ve JCI Hollanda şubelerinin sağladığı uluslararası destekler ile proje küresel bir kardeşlik köprüsüne dönüştü. 15 Mayıs 2026’da Almanya’dan gelen JCI üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk açılışın ardından; son tefrişat ve hazırlıkların tamamlanmasıyla 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen sivil toplum temsilcileri ve protokolün katılımıyla resmi ve kitlesel açılış icra edildi.

​GENÇLİK MERKEZİ'NİN İNŞASINA LİDERLİK EDEN MİMARİ VE YÜRÜTME EKİBİ

​Projenin hayata geçirilmesinde operasyonel süreçleri ve idari yükü üstlenen JCI Türkiye icra ekibi, gece gündüz çalışarak bu kalıcı eseri bölgeye kazandırdı.

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GENÇLİĞİN BULUŞMA NOKTASI VE GENİŞ KATILIMLI AÇILIŞ

​Açılış törenine kent protokolü, sivil toplum liderleri ve iş dünyasının önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar arasında;

​Merve Demircan (JCI Türkiye Başkanı - 2026)

​Ayla Ördek (JCI Hatay Şube Başkanı - 2026)

​Halil İbrahim Özgün (Defne Belediye Başkanı)

​Hikmet Çinçin (Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

​ve çok sayıda genç vatandaş yer aldı.

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BİLİM VE AKLIN IŞIĞINDA GELECEĞE TAAHHÜT

​Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün’ün vizyoner desteği, Defne Belediyesi personelinin emeği ve JCI camiasının uluslararası gücüyle yükselen merkez, bölgedeki gençlerin inovasyon, liderlik ve girişimcilik alanlarında dünyayla rekabet edebilecek seviyeye gelmesini hedefliyor.

​Açılış bildirisinde yer alan şu ifade projenin ruhunu özetliyor:

​"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençliğin; aklın, bilimin, vicdanın ve toplumsal sorumluluğun ışığında ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağına olan inancımızla, JCI Türkiye Gençlik Merkezi’ni Türkiye’nin geleceğine armağan ediyoruz."