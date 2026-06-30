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Kaynak: Haber Merkezi

Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremlerin yol açtığı yıkımın boyutu her geçen saat artıyor.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez, can kaybının 1.719'a ulaştığını açıkladı.

Depremlerden 22 bin 619 kişinin etkilendiğini aktaran Rodriguez, hasar gören 855 binadan 189’unun tamamen çöktüğünü kaydetti.

Ülkede yakınları tarafından yapılan kayıp başvurularının sayısı 68 bini aşarken, arama kurtarma ekipleri enkaz altında yaşam belirtisi bulabilmek için zamanla yarışını sürdürüyor.

Bölgede Türkiye'den 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeğinin görev yaparken, ülke genelinde de 48 uluslararası arama kurtarma ekibi faaliyetlerini sürdürüyor.

SİZ DE BİREYSEL OLARAK DESTEK VEREBİLİRSİNİZ

Bir deprem ülkesi olarak biz de 1999 Marmara depremi ve 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda canımızı yitirdik.

Bu acıyı daha önce pek çok kez yaşamış bir ülke olarak Venezuelalıların acısını çok daha iyi anlayabiliyoruz.

Bu yüzden doğrudan yardım etmek için bölgede çalışan uluslararası kuruluşlar aracılığıyla güvenli bağış yapabilir, yerel sivil toplum kuruluşlarını destekleyebilirsiniz.

Bu kuruluşlardan bir tanesi olan Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan "donate.wfp.org" sitesinden siz de yardımda bulunabiliriz.