6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin üçüncü yıl dönümü kapsamında Adıyaman’da planlanan anma etkinlikleri nedeniyle eğitim kurumlarında bir günlük ara kararı alındı.

Adıyaman Valiliği’nin açıklamasına göre, il sınırları içindeki tüm resmi ve özel okullarda, her eğitim seviyesinde 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime geçici olarak ara verilecek. Valilik, aynı gün anma programları ile mezarlık ziyaretlerine iştirak edecek kamu personeli için, hizmetlerin kesintisiz devamı amacıyla gerekli önlemler alındıktan sonra idari izin uygulanacağını belirtti.

Yetkililer, anma etkinlikleri sırasında oluşabilecek kalabalık ve hareketliliğe karşı vatandaşların özenli ve hassas davranmasını rica etti.