Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Dulkadiroğlu döneminin simge eserlerinden biri olan Ulu Cami'de beden duvarlarından minaresine, mihrap kısmından hünkar mahfilindeki çeşmeye kadar kapsamlı bir ihya süreci yürüttük. Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda ve aslına uygun şekilde ayağa kaldırdığımız bu kıymetli eseri yeniden ibadete açıyor olmanın huzurunu yaşıyoruz.

1442-1454 yıllarında Dulkadiroğlu Beyi Süleyman Bey tarafından inşa edilen ve 1500'lü yıllarda Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından genişletilen Ulu Cami, 6 Şubat 2023 depremlerinde ciddi hasar görmüştü.

Yaklaşık 1,5 yıl süren titiz restorasyon çalışmaları kapsamında Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmış, Koruma Kurulu onaylarının ardından uygulamaya geçilmişti.

Jeoradar taramaları, askılama işlemleri, enjeksiyon uygulamaları, statik güçlendirme için zıvana, kenet ve gergi sistemleri gibi yöntemlerle yapı güçlendirildi.

Özgün niteliklerine sadık kalınarak mihrap, hünkar mahfili çeşmesi ve minare aslına uygun biçimde yeniden ihya edildi. Avlu ve çevre düzenlemesi de tamamlanarak cami daha güvenli hale getirildi.

Restorasyonun ardından tarihi cami, bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nde cemaatiyle buluşacak ve Kahramanmaraş'ın simge eserlerinden biri yeniden şehrin hizmetine sunulmuş olacak.