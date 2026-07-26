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Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Merkez ilçesinde yıkılan Grand İsias Otel’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen öğrenci kafileleri ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Faciada hayatını kaybeden tur rehberi Ali Osman Aydın’ın ailesi tarafından, yıkımda hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD aleyhine açılan tazminat davasında kritik bir gelişme yaşandı.

ENKAZ ALTINDAN SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞMIŞTI

Deprem sonrasında enkaz altında kalan Ali Osman Aydın’ın, bilinci açıkken mesaj gruplarına gönderdiği yardım çağrısı dava dilekçesinde öne çıkan unsurlardan biri oldu. Ailenin mahkemeye sunduğu dilekçede, Aydın’ın depremin ilk anından itibaren yardım beklemesine rağmen arama-kurtarma ekiplerinin zamanında müdahale edemediği ve yaralı olarak çıkarıldıktan sonra 7 Şubat 2023’te hayatını kaybettiği ifade edildi.

Dilekçede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremin ilk günlerinde Adıyaman’daki arama-kurtarma aksaklıklarına ilişkin helallik istediği açıklamalarına da atıfta bulunuldu. Dilekçede, Erdoğan’ın açıklamalarına atfen, "Bu açıklamalar zamanında müdahale edilmediğine, arama kurtarma çalışmalarının zamanında yapılmadığının ve koordinasyon eksikliğinin ispatıdır" ifadesine yer verildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU KUSUR ORANLARINI BELİRLEDİ

Adıyaman 2. İdare Mahkemesi’ne sunulan; inşaat mühendisi, şehir ve bölge plancısı ile jeoloji mühendisinden oluşan uzman heyetin hazırladığı bilirkişi raporunda, idarelerin sorumluluk dereceleri oy birliğiyle tespit edildi.

İdarelerin Rapordaki Kusur Dağılımı:

Adıyaman Belediyesi (Yüzde 20): İmar planları, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamındaki sorumluluklar ile tasarım, proje, uygulama ve denetim süreçlerindeki eksiklikler nedeniyle ana kusurlu kurum olarak gösterildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Yüzde 6): Mevzuat görevlerinin tam yerine getirilmemesi, plan/proje denetimlerindeki yetersizlikler ve Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi gerekçeleriyle sorumlu bulundu.

AFAD (Yüzde 2): Aktif fay hatlarına yakınlığı bilinmesine karşın gerekli afet önlemlerini almaması ve denetim yetersizliği nedeniyle kusurlu sayıldı.

RAPOR DİĞER DAVALARA DA EMSAL TEŞKİL EDEBİLECEK

Mahkeme, usul ekonomisi ilkesi doğrultusunda söz konusu raporun, yaşamını yitiren diğer kişilerin aileleri tarafından açılan davalarda da yeniden inceleme yapılmaksızın kusur tespiti açısından hükme esas alınabileceğini bildirdi. Mağdur ailelerin avukatlarının ise rapordaki kusur oranlarına itiraz etmeye hazırlandığı belirtildi.