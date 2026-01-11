6 Şubat depremlerinde yıkılarak 68 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’na ilişkin yürütülen idari süreçte karar çıktı. Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, valiliğin eski başhekimler ve eski il sağlık müdürleri hakkında verdiği “soruşturma izni verilmemesi” kararına yapılan itirazları reddetti. Böylece dosya idari yönden kapatılmış oldu.

Mahkeme, kamu görevlileri hakkında ceza soruşturması açılmasının önünü kapatan kararı hukuka uygun buldu. Kararla birlikte, söz konusu kişiler yönünden yargı yolu kapanırken, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışı bir kez daha sonuçsuz kaldı.

YAŞANANLARA ''KADER'' DENEMEZ

Enkazdan 33 saat sonra kurtarılan ve uzuv kaybı yaşayan Leman Yarıkkaya’nın eşi Vahit Yarıkkaya, dosyanın kapatılmasını kabul etmediklerini belirtti. Yarıkkaya, yaşananların “kader” olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayarak hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Karar, 6 Şubat depremlerinde yıkılan kamu binalarına ilişkin sorumluluk tartışmalarını ve kamu görevlilerinin yargılanmasına yönelik engelleri yeniden gündeme taşıdı.