Türkiye’nin dört bir yanında depremler meydana gelirken, İstanbul ve Marmaray için uzmanlar tarafından 7 ve üzeri deprem olacağı görüşü vatandaşlar üzerinde büyük bir endişe yaratıyor.
Depremde İstanbul'u yıkacak asıl mesele: Depremin süresi önemli
Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul depremi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, depremin yıkıcılığında büyüklüğün değil, depremin süresinin önemli olduğunu ifade etti.Derleyen: Baran Yalçın
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'da yaşanma ihtimali olan deprem ile ilgili ilişkin farklı bir görüş paylaştı.
Depremin büyüklüğünden çok süresinin önemli olduğunun altını çizen Bektaş, fayın kırılma yönüne dikkat çekti.
İKİ YILDIR SÖYLÜYORDU DÜNYA KABUL ETTİ
Bektaş, Marmara’daki deprem riski ile ilgili iki senedir dile getirdiği görüşlerin uluslararası bilim çevrelerinde de karşılık bulduğunu duyurdu.
Bektaş, 2023 yılından bu yana Marmara’daki deprem göçünün ve stres transferinin doğuya doğru ilerlediğini, riskin bu yönde biriktiğini söylediğini belirterek, bu görüşün 2025 senesinde Science dergisinde eleştiri mektubu olarak yayımlandığını açıkladı.
DEPREM PROFESÖRÜ İSTANBUL'U YIKACAK GERÇEĞİ AÇIKLADI
İstanbul ile ilgili değerlendirmesinde ise tartışmanın sadece depremin büyüklüğü üzerinden yürütülmemesi gerektiğine atıfta bulunan Bektaş, asıl belirleyici unsurun sarsıntının süresi olduğunu ifade etti.
Ana Marmara Fayı’nın tek parça yerine parça parça kırılması halinde 1999 yılındaki 7,4 büyüklüğündeki depremde olduğu gibi uzun süreli bir sarsıntı yaşanmayabileceğini ifade eden Bektaş, kısa süreli sarsıntılarda özellikle yeni binaların dayanma ihtimalinin daha yüksek olacağını ifade etti.
Bektaş, depremin süresinin kısalması ve 2018 yılı sonrası inşa edilen yapıların sağlam mühendislik ilkelerine uygun olması halinde 1999 yılındaki ağır yıkım tablosunun tekrar etmeyebileceğini belirtti.