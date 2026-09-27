Depremde İstanbul’u asıl ne bekliyor? Osman Bektaş kritik noktayı açıkladı

SADECE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ ÖNEMLİ DEĞİL

Bektaş’a göre olası bir Marmara depreminin İstanbul’da yaratacağı etki değerlendirilirken büyüklüğün yanı sıra sarsıntının frekansı ve süresi de dikkate alınmalı.