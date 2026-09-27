Yeniçağ Gazetesi
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Depremde İstanbul’u asıl ne bekliyor? Osman Bektaş kritik noktayı açıkladı

Prof. Dr. Osman Bektaş, olası Marmara depreminde yalnızca büyüklüğe odaklanmanın yeterli olmayacağını belirtti. İstanbul’daki yüksek ve esnek yapılar açısından sarsıntının frekansı ve ne kadar süreceğinin kritik olabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Depremde İstanbul’u asıl ne bekliyor? Osman Bektaş kritik noktayı açıkladı - Resim: 1

İSTANBUL İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEPREM UYARISI
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’da beklenen olası depremin İstanbul üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Bektaş’a göre tehlikeyi anlamak için yalnızca depremin büyüklüğüne bakmak yeterli değil.

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Depremde İstanbul’u asıl ne bekliyor? Osman Bektaş kritik noktayı açıkladı - Resim: 2

SİLİVRİ DEPREMİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Bektaş, 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremini örnek göstererek fayın kırılma biçiminin yer hareketinin özellikleri üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

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Depremde İstanbul’u asıl ne bekliyor? Osman Bektaş kritik noktayı açıkladı - Resim: 3

MARMARA'NIN ZEMİN YAPISINA DİKKAT ÇEKTİ
Marmara’daki kalın ve genç sediman tabakasına işaret eden Bektaş, bu yapının deprem sırasında oluşan yer hareketlerinin frekans özelliklerini etkileyebileceğini belirtti.

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Depremde İstanbul’u asıl ne bekliyor? Osman Bektaş kritik noktayı açıkladı - Resim: 4

SADECE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ ÖNEMLİ DEĞİL
Bektaş’a göre olası bir Marmara depreminin İstanbul’da yaratacağı etki değerlendirilirken büyüklüğün yanı sıra sarsıntının frekansı ve süresi de dikkate alınmalı.

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Depremde İstanbul’u asıl ne bekliyor? Osman Bektaş kritik noktayı açıkladı - Resim: 5

“ASIL SORU: İSTANBUL NASIL SALLANACAK?”
Bektaş, dikkat çekmek istediği noktayı, “Asıl soru: İstanbul hangi frekansta ve ne kadar süre sallanacak?” sözleriyle ifade etti. Farklı yapı türlerinin aynı sarsıntıya farklı tepkiler verebileceğini vurguladı.

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Depremde İstanbul’u asıl ne bekliyor? Osman Bektaş kritik noktayı açıkladı - Resim: 6

YÜKSEK BİNALARA DİKKAT
Uzun periyotlu yer hareketlerinin baskın olması durumunda İstanbul’daki yüksek ve esnek yapıların sarsıntıdan daha fazla etkilenebileceğini belirten Bektaş, yapı özelliklerinin önemine dikkat çekti.

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Depremde İstanbul’u asıl ne bekliyor? Osman Bektaş kritik noktayı açıkladı - Resim: 7

İSTANBUL VE İZMİT'TE ETKİ FARKLI OLABİLİR
Bektaş, İzmit’te yüksek frekanslı ve kısa periyotlu hareketlerin öne çıkabileceğini, İstanbul’da ise uzun periyotlu hareketlerin yüksek yapılar üzerindeki etkisinin artabileceğini değerlendirdi.

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Depremde İstanbul’u asıl ne bekliyor? Osman Bektaş kritik noktayı açıkladı - Resim: 8

HER BİNA AYNI ŞEKİLDE ETKİLENMEYEBİLİR
Alçak ve daha rijit yapıların uzun periyotlu sarsıntılara yüksek binalardan farklı tepki verebileceğini belirten Bektaş, deprem tehlikesinin zemin, bina özellikleri, frekans ve sarsıntı süresi birlikte değerlendirilerek ele alınması gerektiğini vurguladı.

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Depremde İstanbul’u asıl ne bekliyor? Osman Bektaş kritik noktayı açıkladı - Resim: 9
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