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Kaynak: İHA

Müzenin yeniden hizmet vermeye başlaması dolayısıyla program düzenlendi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er katıldı.

Program kapsamında müzeyi ziyaret eden protokol üyeleri, gerçekleştirilen restorasyon, güçlendirme ve teşhir-tanzim çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende kurdele kesilerek müzenin resmi açılışı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yeniden hizmete giren müzenin Malatya’ya hayırlı olmasını temenni etti.