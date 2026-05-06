6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Kahramanmaraş’ın simge yapısı tarihi Ulu Cami, titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla resmen açıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VİDEO KONFERANSLA KATILDI

Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerde büyük yara alan 583 yıllık tarihi Ulu Cami, küllerinden doğdu. Restorasyon süreci tamamlanan ve Kadir Gecesi’nde kapılarını cemaate açan caminin resmi açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’dan video konferans yöntemiyle bağlanmasıyla gerçekleştirildi.

"ASLINA EN UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDİLDİ"

Törende konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, tarihi yapının aslına sadık kalınarak onarıldığını vurguladı. Vali Ünlüer, sürece dair şu bilgileri paylaştı:

"Depremden hemen sonra camimizin hızla hayata dönmesi için çalışmaları başlattık. Restorasyon süreci aslına en uygun şekilde yürütüldüğü için biraz zaman aldı ancak gerçekten tarihi dokusuna sadık bir sonuç ortaya çıktı."

ŞEHRİN KALBİ YENİDEN ATIYOR

Açılışta söz alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise Ulu Cami’nin şehir için taşıdığı manevi değere dikkat çekerek, "Camimiz depremde ciddi hasar almıştı. Çok önemli ve titiz bir çalışma sonucunda aslına uygun hale getirilerek yeniden ibadete açıldı. Şehrimiz için hayırlı olsun," ifadelerini kullandı.

583 YILLIK TARİHİ DOKU KORUNDU

1442-1454 yılları arasında Dulkadiroğlu Süleyman Bey tarafından inşa ettirilen Ulu Cami, 6 Şubat depremlerinde minaresi ve iç kısımlarında meydana gelen ağır hasarların ardından geniş kapsamlı bir güçlendirme ve restorasyon sürecinden geçti. Bugün gerçekleştirilen resmi törenle birlikte cami, tam kapasiteyle kentin manevi merkezlerinden biri olma görevini sürdürmeye başladı.