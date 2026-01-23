2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ili yıkan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlara çadır satan Kızılay gündem olmuştu. Konuyla ilgili aralarında dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile Kınık'ın istifasının ardından başkanlığa gelen Fatma Meriç Yılmaz'ın da bulunduğu 19 Kızılay yöneticisi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişiye hazırlattığı 28 sayfalık raporda Kızılay'ın çadır sattığının doğrulanmasına rağmen, soruşturmayı kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek kapattı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Savcılık, 29 Aralık 2025'te soruşturmayı davaya dönüştürmeden "kovuşturmaya yer yok" kararı verdi.

Kararın gerekçesinde, olayda herhangi bir kamu zararının tespit edilmediği ve atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.