Türkiye, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hala tam olarak saramamışken, Arzu Sabancı, depremin 3. yıl dönümüne denk gelen bir stand-up tanıtımını paylaşmasıyla tepki çekti.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türkiye genelinde derin bir yas havası hâkimken, Sabancı ailesinden gelen bazı paylaşımlar tartışmalara neden olmuştu. Suzan Sabancı’nın, Miami’den paylaştığı kareleri özellikle büyük tepki toplamıştı.

“EĞLENDİĞİNİ GÖRMEK KANIMI DONDURDU”

O günlerde cemiyet dünyasının tanınan isimlerinden Funda Arkas’ın, isim vermeden yaptığı sert açıklama sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Arkas, “Bu kadar kayıp varken, herkes yasa boğulmuşken insanların Amerika’da eğlendiğini görmek kanımı dondurdu. Bu açık bir şuursuzluk ve vicdan eksikliğidir” diyerek tepki göstermişti.

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMLARINI KALDIRMIŞTI

Tepkiler, söz konusu paylaşımların Suzan Sabancı’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı bankanın, depremde hayatını kaybeden üç çalışanının defnedildiği gün yapıldığının ortaya çıkmasıyla daha da büyümüştü. Gelen yoğun eleştirilerin ardından Sabancı, paylaşımlarını kısa süre içinde kaldırmak zorunda kalmıştı.

BU KEZ İSE ARZU SABANCI GÜNDEMDE

Ailenin bir diğer üyesi Arzu Sabancı da benzer bir eleştirinin odağı haline geldi. 6 Şubat depremlerinde 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği büyük felaketin üçüncü yıl dönümünde, Sabancı’nın bir komedi gösterisinin tanıtımını yapması kamuoyunda “artık bu kadarı da fazla” yorumlarına yol açtı.

ASRIN FELAKETİNDE SKANDAL PAYLAŞIM

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, köşesinde bu paylaşımı sert sözlerle eleştirdi. Arzu Sabancı'nın, yakın arkadaşı Alev Karamehmet'in "Tuzum Kuru mu?" adlı tek kişilik stand-up gösterisinin afişini paylaşarak altına "6 Şubat'ta oradayız" notunu düşmesini eleştiren Cankurt, asıl sorunun desteğin kendisi değil, tarihin yanlışlığı olduğuna dikkat çekti.