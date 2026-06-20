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Kaynak: Haber Merkezi

Yunanistan’ın güneyinde bulunan Girit Adası açıklarında, 20 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde peş peşe iki güçlü deprem kaydedildi. Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre depremler, Girit’in güneyindeki Gavdos Adası yakınlarında meydana geldi.

İlk deprem yerel saatle 12.30'dan kısa süre sonra meydana geldi. Jeodinamik Enstitü, depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

Sarsıntının merkez üssünün Gavdos Adası'nın yaklaşık 7 kilometre kuzeydoğusunda bulunduğu belirtilirken, depremin odak derinliği 14,1 kilometre olarak hesaplandı.

İKİNCİ DEPREM DAHA ŞİDDETLİ

İlk sarsıntıdan yaklaşık 6-7 dakika sonra bölgede ikinci ve daha güçlü bir deprem meydana geldi.

5,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Gavdos Adası'nın yaklaşık 6 kilometre doğusundaki deniz alanında bulunduğu açıklandı. Depremin odak derinliği ise 10 kilometre olarak ölçüldü.

'O HAT YAYI YENİDEN HAREKETLENDİ'

Prof. Dr. Osman Bektaş, Girit’te meydana gelen depremler ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, Peş peşe gelen 4,6 ge 5,2 depremler, Helen-Girit yayının yeniden hareketlendiğini gösterdiğini belirterek, bu yayın Rodos üzerinden Muğla-Marmaris-Bodrum'a kadar uzanan tektonik sistemin devamı olduğunu söyledi.

Bektaş, “Mugla- Denizli, Doğu Akdeniz'deki bu hareketliliği dikkatle izlemelidir” dedi.

Bektaş, X hesabından paylaştığı yorumda şunları söyledi,

“GİRİT'TE

Peş peşe gelen 4,6 ge 5,2 depremler, Helen-Girit yayının yeniden hareketlendiğini gösteriyor.

Bu yay, Rodos üzerinden Muğla-Marmaris-Bodrum'a kadar uzanan tektonik sistemin devamıdır.

Mugla- Denizli, Doğu Akdeniz'deki bu hareketliliği dikkatle izlemelidir.”