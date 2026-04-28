Girit Adası'nda 24 Nisan’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'yi de etkileyecek olan ve bölgede 8 büyüklüğüne ulaşabilecek bir deprem meydana gelebileceğini, bununla birlikte tsunami ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.
Deprem uzmanı açıkladı, o noktaya işaret etti: 8 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi de etkileyecek
Prof. Dr. Okan Tüysüz, 24 Nisan'da Girit Adası'nda meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye için kritik bir uyarı yaptı. Tüysüz, "8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebilir" dedi.Derleyen: Yunus Arıkan
Türkiye’nin doğusunda Yedisu Fayı çevresindeki sismik hareketlilik yakinen takip edilirken, tedirgin eden bir haber de batıdan geldi. Türkiye'yi de etkileyecek olan ve Ege ile Akdeniz’in kesişim noktasında yer alan Girit Adası açıklarında 24 Nisan’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam ettiği bildirilmişti.
Son bir haftadır Türkiye ve çevresindeki aktif fay hatlarında sismik hareketlilik yaşanıyor. Girit Adası açıklarında peş peşe meydana gelen güçlü depremler tedirginliğe neden olmuştu.
8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM İÇİN YER VERDİ
Jeoloji Yüksek Mühendisi ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'yi de etkileyecek olan ve Ege ile Akdeniz’in kesişim noktasında yer alan Girit'in 8'den büyük bir deprem ve buna bağlı olarak tsunami üretme potansiyeline sahip olduğunu belirterek uyarıda bulundu.
"8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM VE TSUNAMİ POTANSİYELİ VAR"
Son 7 günlük sismik haritayı değerlendiren ve hem Doğu Anadolu'nun hem de Girit'in hareketli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tüysüz, Girit bölgesinin taşıdığı riski şu sözlerle anlattı:
"Girit ve Doğu Anadolu hareketli. Girit oldukça riskli bir bölge, >8 deprem ve buna bağlı tsunami üretme potansiyeli var ancak zamanı konusunda bir şey söylemek zor"
Prof. Dr. Okan Tüysüz, Girit’in geçmişte yol açtığı yıkıcı sonuçlara dikkat çekmek amacıyla, tarihin en büyük sismik felaketlerinden birini yeniden hatırlattı.
Girit’te meydana gelen depremi hatırlatan ve büyüklüğünün 8.5 olduğu tahmin edilen depremi örnek gösteren Tüysüz, "365 Girit depremi, Girit’te yarattığı büyük hasarın yanı sıra, tüm Doğu Akdeniz'i etkileyen yıkıcı bir tsunamiye yol açmıştı" ifadelerini kullandı.